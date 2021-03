Durch eine unbekannte Täterschaft wurde am Samstag um 5.45 Uhr ein Ticketautomat an der Bahnhaltestelle Lütisburg Station gesprengt. Dies teilte die Kantonspolizei St. Gallen am Samstag mit. Wie die Täter den Automaten gesprengt haben, sei nicht bekannt.

Täter erbeuten mehrere tausend Franken

Beim Deliktsgut handelt es sich gemäss Mitteilung um Geldkassetten mit einem Wert von 600 Franken und mehrere tausend Franken Münzgeld. Der entstandene Sachschaden am Ticketautomaten sowie an einem Wartehäuschen beläuft sich auf rund 30’000 Franken. Zusätzlich entstand durch die Explosion ein weiterer Schaden in Höhe von 5’000 Franken an einem Auto.