Dieser Bonsai wurde Roger Schnyder in der Nacht auf den 21. November aus seinem Garten in Bottmingen gestohlen. Das Bäumlein ist bereits 30 Jahre alt.

«Als ich durch meinen Garten spaziert bin, um zu schauen, wie es allen Pflanzen so geht nach der ersten kalten Nacht mit Frost, musste ich mit Schrecken feststellen, dass einer meiner grossen Bonsais gestohlen wurde», schreibt Landschaftsgärtner Roger Schnyder. Auf Facebook und Instagram hat der Bottminger mehrere Aufrufe gepostet, in der Hoffnung, dass das Bäumlein wieder auftaucht. Es sei bereits das zweite Mal, dass ihm ein so teures Stück gestohlen wurde. «Vor etwa fünf Jahren wurden mir bereits vier Bonsai gestohlen», so Schnyder.