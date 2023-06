Tina Turner: Unbekannte kletterten bei Villa über den Zaun

Die Andenken vor der Villa Algonquin würden sich wohl bis an den Strassenrand türmen, würden sie nicht fast täglich weggeräumt, wie ein Mann, der vor Ort Wache hielt, gegenüber 20 Minuten verrät.

Mehr als eine Woche ist es nun her, dass Tina Turner im Alter von 83 Jahren verstorben ist. Seither pilgern zahlreiche Fans der «Simply the Best»-Interpretin zu ihrem Anwesen in Küsnacht ZH und legen als Zeichen ihrer Anteilnahme Blumen, selbstgeschriebene Briefe und Kuscheltiere vor dem Tor nieder.