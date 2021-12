WHO entsandte Taskforce : Mysteriöse Krankheit wütet im Südsudan – schon 100 Todesopfer

Im Südsudan ist eine neue, noch unbekannte Krankheit aufgetaucht, die bereits rund 100 Todesopfer gefordert hat. Nun sind Experten der Weltgesundheitsorganisation WHO in das Land gereist, um mehr herauszufinden.

Nachdem laut Medienberichten gegen 100 Menschen der mysteriösen Seuche erlagen, hat die WHO reagiert und ein Team von Spezialisten in das zentralafrikanische Land entsandt. Die WHO-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter seien mit Helikoptern in die Krisenregion geflogen worden, wie eine Sprecherin der Organisation der BBC sagte. «Wir haben uns entschieden, ein schnelles Eingreifteam zu schicken, um die Gefahren der Situation zu erkunden und bei den Erkrankten Proben zu nehmen», so WHO-Mitarbeiterin Sheila Baya. «Nach dem jetzigen Wissensstand sind 89 Menschen gestorben.»