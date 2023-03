St. Gallen: Unbekannte lassen Vögel aus der Voliere frei

Das Gitter des Vogelparks in der Voliere in St. Gallen wurde kürzlich beschädigt. Mehrere Vögel sind entwischt. Deren Überlebenschancen im Freien stehen schlecht.

St. Gallen : «Diese Vandalen wissen nicht, was sie den Vögeln mit der Befreiung antun»

1 / 5 Unbekannte haben das Gitter aufgeschlitzt. Voliere-Gesellschaft St. Gallen Verschiedene Vögel sind entwischt. Zum Beispiel Buchfinken. (Symbolbild) Pexels Auch Stieglitze, die besonders schwer zu züchten sind, fehlen in der Voliere. Pexels

Darum gehts Unbekannte haben das Gitter im Vogelpark der Voliere in St. Gallen beschädigt.

Dabei sind einige der Vögel entwischt.

Die Vögel sind jedoch in Zoos oder in der Zucht geboren und können im Freien nicht überleben.

Für den Präsidenten der Voliere-Gesellschaft ist das Ganze ein grosser Ärger.

Das Gehegegitter in der Voliere im Stadtpark in St. Gallen wurde beschädigt. Unbekannte haben das Gitter auf rund zwei Meter aufgeschlitzt. Für Christian Müller, den Präsidenten der Voliere-Gesellschaft, unverständlich. «Die Vögel wurden von Züchtern oder Zoos erworben. Sie haben in der Freiheit keine Überlebenschancen», sagt Müller.

Die Feuerwehr der Stadt St. Gallen habe die Öffnung provisorisch geflickt. Der Schaden beläuft sich auf über 10’000 Franken. Buchfinken, Stieglitze, Feldsperlinge und Stare sind aus der Voliere entwischt. «Diese Vandalen wissen nicht, was sie einem solchen Tier antun, indem sie es befreien möchten», so Müller. Draussen sei für die Vögel vor allem die Nahrungsbeschaffung ein grosses Problem.

Keine Wildfänge in der Voliere

Früher sei es laut Müller noch üblich gewesen, dass man Vögel in der freien Wildbahn einfing. «Heute macht man das aber nicht mehr. Wir haben keine Wildfänge in der Voliere», sagt der Präsident. Die Voliere bezieht ihre Vögel vor allem von Züchtern. Einige der Vögel stehen auf der Roten Liste, sind also gefährdet. «Wir konnten schon grosse Zuchterfolge verzeichnen», sagt Müller.

Müller will vor allem auf eins aufmerksam machen: «Die Vögel hier leiden nicht. Sie sind es gar nicht anders gewohnt.» Auch der Schaden am Gitter ist für den Präsidenten ärgerlich. «Es handelt sich um ein Spezialgitter, um die Tiere beobachten zu können», sagt Müller. Das Gitter kann daher nicht vor Ort repariert werden. Es muss neu eine Trennwand eingebaut werden, damit wir die Vögel umsiedeln können. «Das ist ein sehr trauriger Aufwand», so Müller.