Gunzgen SO – Unbekannte legen Gegenstände auf Bahngleis – Gleis beschädigt

Unbekannte Personen legten am Samstagabend mutwillig Gegenstände auf die Bahngleise der SBB in Gunzgen SO. «Ein Güterzug fuhr um zirka 19.50 Uhr unter anderem über eine Signaltafel und weitere Gegenstände», so Astrid Bucher von der Kantonspolizei Solothurn. Dadurch entstanden Sachschaden an den Gleisen, verletzt wurde niemand. Die Kapo Solothurn hat nun die Ermittlungen wegen Störung, beziehungsweise Gefährdung des Eisenbahnverkehrs eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen.