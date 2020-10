Ebnat-Kappel SG, 14.10.2020: Ein 56-jähriger Fabrikarbeiter ist am Vormittag in einen Tank mit einer seifigen Flüssigkeit gefallen. Der Mann war mit der Entnahme einer Probe der Seife beschäftigt. Er fiel aus ungeklärten Gründen in den drei Meter hohen Tank. Der Mann konnte nur noch tot aus dem Tank geborgen werden. (Symbolbild)