Tweet alarmiert Polizei

Unbekannte Masken-Gegner künden wöchentlichen Flashmob in Bern an

Jeden Donnerstagabend wollen sich künftig Masken-Gegner in Bern für eine gemeinsa Tramfahrt treffen. Wie ernst dieses Vorhaben ist, ist unbekannt. Doch die Polizei will sich der Sache nun annehmen.

Die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr ist anfangs Juli in Kraft getreten.

Die Polizei wurde auf Twitter auf die Sache aufmerksam gemacht. Sie will die Sache nun im Auge behalten.

Am Sonntag tauchte dieses Flugblatt auf Twitter auf. Gemäss des Flyers rufen Unbekannte dazu auf, sich künftig jeden Donnerstag der Maskenpflicht zu widersetzen.

Auf Twitter tauchte am Sonntag ein Flyer auf: «Runter mit den Masken, zurück in die Freiheit», wird darauf propagiert. Die unbekannten Verfasser wollen gemäss des Flugblattes in Bern nun wöchentlich gegen die Maskenpflicht demonstrieren. Dies mittels eines «Tram-Flashmobs».