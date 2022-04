Zeugen gesucht: Katze von Pfeil durchbohrt und musste eingeschläfert werden

Bewohner eines Bauernhofs in Sins haben die Katze schwer verletzt auf ihrem Grundstück aufgefunden.

Die Kantonspolizei in Muri (Telefon 056 675 76 20) sucht Augenzeugen und -zeuginnen, die Angaben zum Schützen machen können.

An der Kantonsgrenze zwischen Sins und Ballwil wurde eine Katze mit einem Pfeilbogen schwer verletzt.

Am Freitagmorgen wurde auf einem Bauernhof an der Kantonsgrenze zwischen Sins und Ballwil eine schwer verletzte Katze gefunden. In ihrem Körper steckte ein Pfeil, und wie es schien, hatte sich das Tier mit letzter Kraft zum Bauernhof geschleppt, teilt die Kantonspolizei Aargau mit.