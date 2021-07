Aus der Nachbarschaft - Unbekannte Person wirft Katzenbaby aus fahrendem Auto

Friedrichshafen (D), 28.05.2021: Eine Embraer EMB-505 Jet mit sechs Passagieren und zwei Besatzungsmitgliedern musste ein Notlandung am Flughafen Friedrichshafen machen, nachdem ein Reifen nach dem Start platzte.

Grimmelshofen (D), 09.07.2021: Bei Grimmelshofen (D), das nur einige Kilometer oberhalb des Kantons Schaffhausen liegt, hat eine Person ein Katzenbaby aus dem fahrenden Auto geworfen. Beim Tier wurde ein Schleudertrauma festgestellt. Das junge Kätzchen wurde in ein Tierheim gebracht. Beim Fahrzeug, aus dem die Katze geworfen wurde, handelt es sich laut dem Polizeipräsidium Konstanz um einen weissen Ford Focus Kombi.

Das junge Kätzchen wurde mit einem Schleudertrauma in ein Tierheim gebracht.

Nahe der Schweizer Grenze hat ein Zeuge in Grimmelshofen (D) einen Fall von Tierquälerei beobachtet.

Am Freitagmorgen kam es gegen 7.30 Uhr auf der B 314 zwischen Grimmelshofen (D) und Fützen (D) zu einem Vorfall von Tierquälerei. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, wurde ein Katzenbaby aus einem fahrenden Auto geworfen. «Ein aufmerksamer Zeuge konnte direkt danach anhalten und sich dem Katzenbaby annehmen», steht weiter in der Mitteilung. Das junge Kätzchen wurde darauf von der Tierrettung Südbaden untersucht. Angestellte dieser stellten ein Schleudertrauma fest. Das Katzenbaby befindet sich nun in der Obhut eines Tierheimes.