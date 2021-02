Biel : Unbekannte ritzen antisemitische Symbole in Synagogen-Tür

Am Donnerstagmorgen wurden an der Tür der Synagoge in Biel eingeritzte antisemitische Symbole und Parolen vorgefunden. Es wurde eine Strafanzeige eingereicht.

Betroffen ist die Synagoge in Biel. Google

An der Tür der Synagoge in Biel wurden am Donnerstagmorgen eingeritzte antisemitische Symbole und Parolen vorgefunden, wie der Schweizerische Israelitische Gemeindebund in einer Medienmitteilung schreibt. Mit einem scharfen Gegenstand wurden ein Hakenkreuz und die Parolen «Sieg Heil» und «Juden Pack» eingeritzt.