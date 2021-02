Unbekannte versuchten am Dienstag einen Bancomaten in Zuzwil zu sprengen.

Erst letzte Woche kam es zu einem Überfall auf einen Bancomaten in Uzwil SG.

Die Polizei erhielt am Dienstagmorgen, um 5.30 Uhr, eine Meldung zu einem Bancomaten an der St. Gallerstrasse in Zuzwil. Die ausgerückten Einsatzkräfte stellten fest, dass unbekannte Täter mutmasslich versucht hatten, den Bancomaten zu sprengen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.