Kanton Uri - Unbekannte schiessen mit Schrot auf geschützten Steinadler

Durch einen Beschuss mit Schrotmunition hat ein Steinadler einen Flügelbruch erlitten. Das Tier wurde Anfang Dezember im Bereich Rynächtflue in Schattdorf verletzt am Boden aufgefunden.

Im Bereich Rynächtflue in Schattdorf UR lag Anfang Dezember ein Steinadler verletzt am Boden, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte. Ein Wildhüter hat das Tier geborgen und zur Untersuchung in die Pflegestation des Tierparks Goldau gebracht. «Dabei stellte man fest, dass die Verletzung des Steinadlers von einem Schrotbeschuss stammte», heisst es in der Mitteilung.