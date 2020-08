vor 8min

Unbekannte schlagen 26-Jährigen auf Party bewusstlos

Am Wochenende ist in Sennwald SG ein 26-jähriger Mann an der «Press n Play Party» in einer Partyhalle im Hof von mehreren Männern unbestimmt verletzt worden. Der Mann wurde bewusstlos geprügelt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein 26-jähriger Mann befand sich in der Nacht auf den ersten August mit mehreren Kolleginnen an der «Press n Play Party» in Sennwald SG. Dort wurde ihm laut der Kantonspolizei St. Gallen unvermittelt von einem Unbekannten von hinten auf den Kopf geschlagen. Daraufhin schlugen mehrere Männer auf den 26-Jährigen ein.

Als sich die Gruppe von ihm abwendete, begab er sich nach draussen, wo er sich auf den Boden legte und bewusstlos liegen blieb. Der Verletzte wurde vom aufgebotenen Rettungsdienst ins Spital gefahren. Der genaue Vorfall ist noch nicht geklärt.

Polizei sucht Zeugen