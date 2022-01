Reiden LU – Unbekannte schlagen Mann am Bahnhof und rauben ihn aus

Bei Veloständern am Bahnhof in Reiden ist es am Samstag zu einem Raubüberfall gekommen.

Am Bahnhof in Reiden ist am Samstagabend gegen 23.10 Uhr ein 52-Jähriger von zwei unbekannten Männern überfallen worden. Der 52-Jährige wurde von den Tätern bei den Velounterständen angesprochen, teilte die Luzerner Staatsanwaltschaft am Montag mit. Einer der beiden Männer schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und entriss ihm die Halskette. Danach flohen die beiden Männer über die Bahngleise.