Landwirt ist schockiert - Unbekannte schneiden Zaun durch und verursachen Tod von einem Hirsch

Martin Klingler ist unterwegs gewesen, als Nachbarn und Bekannte ihn darauf hinwiesen, dass einige seiner Damhirsche nicht mehr in ihrem Gehege sind. Auch die Polizei erkundigt sich zu diesem Zeitpunkt bereits bei ihm nach den Tieren. «Auf dem Rückweg habe ich schon gesehen, dass zirka die Hälfe meiner 84 Hirsche einige hundert Meter vom Gehege entfernt stand», so der gelernte Lastwagenchauffeur. In neun von zehn Fällen passiere ein Ausbruch der Tiere wegen menschlichen Versagens oder durch eine Maschine, die den Zaun beschädigt. Klingler dachte auch am 26. Mai an so etwas und staunte nicht schlecht, als er das senkrecht aufgeschnittene Loch in seinem Gitter fand, wodurch die Tiere geschlüpft sind, berichtet die «Thurgauer Zeitung». Für ihn sei schnell klar gewesen, dass das jemand mutwillig gemacht hat, sagt er zu 20 Minuten.