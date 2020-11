Ungefähr 100 Farbmäuse sind am Mittwochabend in Weinfelden bei einem Schuppen am Wegrand eines beliebten Spazierweges gefunden worden. Für Beatrice Baumann vom Verein Tierhilfe Schweiz ist der Fall klar: «Die Mäuse sind ausgesetzt worden.» Die Tiere seien auf Stroh und Stoff gefunden worden. «Kein Tier würde, wenn es wegläuft, Stroh mitnehmen», sagt sie. Ausgesetzte Tiere werden oft bei der Tierhilfe Schweiz gemeldet. «Das ist doch himmelhochtraurig», so die Tierschützerin.

Farbmäuse seien als Haustiere gezüchtet worden. «Es sind perfekte Covid-Haustiere. Sie sind immer zu Hause, spannend zu beobachten und leben nicht so lang wie zum Beispiel Katzen oder Hunde», sagt Baumann. In der Wildnis sind die Tiere einigen Gefahren ausgesetzt. «Gerade im Winter könnten die Tiere erfrieren. Dazu finden sie keine Nahrung und haben Fressfeinde wie Katzen, Marder und Vögel», erklärt die Tierschützerin. Auch für das Ökosystem sei die Aussetzung problematisch. «Die Farbmäuse könnten sich mit anderen Arten paaren. Dann werden Mäuse erzeugt, die nicht ins Ökosystem passen», ergänzt Baumann. Ausserdem sei das Aussetzen von Tieren gemäss Schweizer Tierschutzgesetz strafbar.

«Ich denke, sie hätten die Nacht nicht überlebt»

Gefunden wurden die kleinen Tiere von Spaziergängern mit Hunden. Als Brigitte Marti (55) mit ihrem Hund in Weinfelden an einem beliebten Spazierweg entlangging, fiel ihr auf, dass einige Leute etwas auflasen. «Es war schon halb dunkel», sagt Marti. Die Personen haben Farbmäuse in eine Schachtel gepackt. Als die 55-Jährige nach Hause kam, erzählte sie es ihrer Tochter und ihrem Mann. «Wir sammelten die Mäuse eine Stunde lang in der Dunkelheit auf. Wir legten sie in verschiedene Kisten», sagt sie. Einige der Mäuse seien schon tot gewesen.