In der Nacht auf Mittwoch haben Unbekannte am Bahnhof Killwangen-Spreitenbach AG einen Bancomat gesprengt. Dies zeigen Bilder von BRK News. «Die Detonation war so stark, dass am ganzen Bahnhof Fenster beschädigt wurden», sagt ein Reporter vor Ort. Aktuell ist der Tatort abgesperrt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten den Einsatz, kann aber noch keine Angaben zu Sachschäden oder Beute machen. Die Täter sind flüchtig.

Bereits im September und Oktober kam es in der Schweiz zu mehreren versuchten und erfolgreichen Sprengungen von Bancomaten, wie beispielsweise in Utzenstorf BE oder in Bellach SO.