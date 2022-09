Neuenegg BE: Unbekannte sprengen Bancomat – und flüchten in weissem Mustang GT

Wie ein News-Scout berichtet, wurden in Neuenegg BE zwei Bancomaten gesprengt. «Es hat kurz vor zwei Uhr in der Nacht vier Explosionen gegeben», sagt C.S.* zu 20 Minuten. 15 Minuten später sei die Feuerwehr gekommen. Es handelt sich um Bancomaten der Raiffeisen.

«Ich war zu Hause und bin schon bei der ersten Explosion im Bett gestanden», sagt C.S. «Bei der zweiten wusste ich, dass es kein Blitz war, der in die Sense eingeschlagen hat.» C.S. verliess seine Wohnung, um zu schauen, was passiert war. In der Zwischenzeit gab es zwei weitere Explosionen, also insgesamt vier.