Buchberg SH : Unbekannte sprengen Bancomat und erbeuten Bargeld

Am frühen Samstagmorgen wurde in der Schaffhauser Gemeinde Buchberg von einer unbekannten Täterschaft ein Bancomat gesprengt

Um 3.30 Uhr am frühen Samstagmorgen wurde in Buchberg in einer Bankfiliale ein Bancomat gesprengt. Die unbekannten Täter erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe, verursachten einen massiven Sachschaden und flüchteten anschliessend zu Fuss. Beim Tatort wurde ein zuvor im Kanton Zürich entwendetes Auto zurückgelassen, welches durch die Schaffhauser Polizei sichergestellt wurde.