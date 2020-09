Am Bahnhof von Utzenstorf BE wurde ein Bankomat gesprengt.

Am Bahnhof von Utzenstorf BE verübten Unbekannte in der Nacht auf Montag einen Raubversuch mit Sprengstoff auf einen Bankomaten. Wie ein Leser-Reporter berichtet bietet sich am Morgen ein Bild der Zerstörung.