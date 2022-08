Büttikon AG: Unbekannte sprengen Raiffeisen-Bancomat und flüchten mit Bargeld

Ein Bancomat der Bank Raiffeisen ging am Mittwoch um 2.30 Uhr in die Luft.

Zwei heftige Explosionen rissen in der Nacht auf Mittwoch die Bevölkerung von Büttikon AG aus dem Schlaf. Kurz davor hatte die Notrufzentrale die Meldung erhalten, dass der Geldautomat an der Sarmenstorferstrasse Alarm ausgelöst hatte. Die Kantonspolizei Aargau leitete über die Kantonsgrenzen hinaus die Fahndung ein.

Laut der Polizei sahen Anwohner mindestens zwei Täter, die auf einem Motorrad oder Roller flüchteten. Am Tatort zeigte sich ein Bild der Zerstörung. In der Aussenmauer des freistehenden Gebäudes, in welchem der Geldautomat eingebaut war, klaffte ein grosses Loch. Der Vorplatz und die angrenzende Strasse waren mit Trümmern und Scherben übersäht. Die Höhe des Schadens lässt sich noch nicht beziffern.