Biel BE: Unbekannte stechen Mann nieder und lassen ihn in kritischem Zustand zurück

Der schwer verletzte Mann wurde gegen 23.20 Uhr von Drittpersonen in ein Spital gebracht. Die medizinischen Abklärungen ergaben, dass der Mann durch einen scharfen Gegenstand verletzt worden war und sich in einem kritischen Zustand befand, wie die Berner Kantonspolizei mitteilt. Er wurde notfallmedizinisch versorgt und befindet sich derzeit in einem stabilen Zustand.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen kam es am Samstagabend zwischen 22.15 und 23.15 Uhr in der Johann-Verresius-Strasse in Biel zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Verletzten und zwei weiteren Männern. Die Auseinandersetzung soll auf dem Zebrastreifen der Johann-Verresius-Strasse gegenüber der Apotheke begonnen und in der Nähe geendet haben. Dabei wurden dem Opfer Stichverletzungen zugefügt. Die beiden mutmasslichen Täter flüchteten anschliessend. Einer von ihnen, ein junger Mann, trug einen grauen Anzug.