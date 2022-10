Zeugen gesucht: Unbekannte stehlen Autoscooter bei Chilbi und machen eine Spritztour

Der Autoscooter wurde dabei beschädigt und in der Wiese am Strassenrand liegen gelassen. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken. Die Zuger Polizei sucht nun Zeugen.

Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag einen rund 300 Kilogramm schweren Autoscooter aus einer Chilbibahn geklaut und eine Strasse runtergefahren. Wie die Zuger Polizei mitteilt, wurde der Scooter an der Chilbi an der Alten Landstrasse in Menzingen aus der Bahn gehoben und entwendet. Die Täter unternahmen darauf eine Spritzfahrt und fuhren rund 300 Meter die Gubelstrasse hinunter. Der Autoscooter wurde dabei beschädigt und in der Wiese am Strassenrand liegen gelassen. Der Sachschaden beträgt rund 8000 Franken.