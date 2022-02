In Kreuzlingen TG wird Grabschmuck von einem Kindergrab entwendet

Vergangene Woche besuchte die Familie A.* das Grab ihres Sohnes und bemerkte, dass etwas fehlt. Der Junge war im Jahr 2019 im Alter von neun Jahren in Deutschland in einen Autounfall verwickelt worden, den er nicht überlebte. Das Grab in Kreuzlingen TG wird liebevoll gepflegt und ist mit vielen Ornamenten ausgeschmückt, darunter auch ein Stern, der mit einer Armbrust versehen ist. Doch dieser ist seit dem 20. Januar verschwunden. «Wie kann man so etwas nur machen?», fragt sich P. L.* aus Siegershausen TG, die mit der Familie befreundet ist.