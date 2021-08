Zeugenaufruf - Unbekannte stehlen Zwei-Meter-Skulptur

An der Gotthardstrasse 87 in Andermatt passierte der Diebstahl

In Andermatt UR wurde am Mittwochmittag der Diebstahl einer Kunstskulptur gemeldet. Die Skulptur, die einen Wert von mehreren tausend Franken hat, wurde zwischen Montagabend und Mittwochvormittag gestohlen. Die Inhaber der Galerie bemerkten den Diebstahl, als sie am Mittwochmorgen zur Arbeit gingen. Daraufhin alarmierten sie die Polizei.