Bei der Landi in Aesch im Kanton Basel-Landschaft ist in der Nacht auf Freitag ein Bancomat der UBS gesprengt worden. Die Polizei hat dies auf Anfrage der Redaktion bestätigt. Sie werde später am Tag noch genauer über den Fall informieren.