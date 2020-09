Bregaglia GR : Unbekannte Täter sprengen Bancomaten im Bergell

In der Nacht auf Montag haben Unbekannte in Vicosoprano einen Bancomaten gesprengt und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Zerstörter Bancomat, hoher Sachschaden: Unbekannte haben in Vicosoprano einen Bancomaten gesprengt.

In Vicosoprano wurde in der Nacht auf Montag ein Bancomat gesprengt. Wie die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung schreibt, hat die unbekannte Täterschaft den Bancomaten um etwa zwei Uhr morgens gesprengt und bei der Aktion Bargeld erbeutet.