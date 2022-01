Kriens LU – Unbekannte treten und schlagen Passant in Park

Am Samstagabend wurde im Bellpark ein Mann von vier Unbekannten angegriffen. Der Passant konnte in Richtung Stadtplatz fliehen.

Vier unbekannte Männer haben am Samstag einen Mann in Kriens angegriffen.

Gegen 21.30 Uhr am Samstag ist ein Passant von vier unbekannten Männern angegriffen worden. Zum Angriff kam es gegen 21.30 Uhr in Kriens im Bellpark, vis-à-vis von der Migros Hofmatt. Die Angreifer forderten Bargeld von ihrem Opfer. Der Mann wurde mehrfach von den Angreifern geschlagen und getreten, teilte die Luzerner Polizei mit. Schliesslich konnte der Passant in Richtung Stadtplatz fliehen.