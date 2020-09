Die Kantonalbank in Sevelen wurde am Donnerstagmorgen überfallen. Die Täter waren dabei als Polizisten verkleidet.

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 9 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen die Meldung von einem Raubüberfall an der Bahnhofstrasse in Sevelen erhalten. Gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei haben unbekannte Täter, die St. Galler Kantonalbank überfallen. «Zwei sehr professionell vorgehende Verdächtige verkleideten sich als Polizisten und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe», teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Die Täter sind zwischen 175 und 180 cm gross und hatten eine rote Tasche mit einem weissen Schweizerkreuz dabei. Die beiden trugen der Interventionseinheit nachempfundene schwarze Kleidung mit der Aufschrift «Polizei», heisst es weiter. Dazu hatten sie schwarze Helme, Sturmhauben und Kampfstiefel an und waren je mit einer Faustfeuerwaffe bewaffnet.