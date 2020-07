St. Gallen

Unbekannte überfallen bewaffnet Postangestellte und fesseln sie

Am Donnerstagmorgen haben Unbekannte bei der Poststelle Neudorf eine Angestellte überfallen. Sie nahmen die Frau in ihre Gewalt und fesselten sie. Als der Einbruchalarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter.

Zwei Männer haben am Donnerstagmorgen, um 5.50 Uhr, beim Hintereingang der Poststelle Neudorf in St. Gallen eine 56-jährige Angestellte überrascht. Die Frau wollte zu diesem Zeitpunkt die Post betreten. Sie wurde von den maskierten und bewaffneten Männern in einen Vorraum gedrängt und dort gefesselt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Bewaffnet waren die Unbekannten mit Faustfeuerwaffen.