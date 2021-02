Am Montagabend hat ein Unbekannter eine Angestellte beim Coop-Tankstellenshop an der Klarastrasse in Arbon bedroht und Bargeld verlangt.

Der erste Überfall passierte am Montagabend, kurz nach 20.30 Uhr, beim Coop-Tankstellenshop an der Klarastrasse in Arbon. Ein vermummter Mann betrat den Shop, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und forderte Bargeld. Wenig später flüchtete der Mann mit seiner Beute in unbekannte Richtung, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Alle Angestellten blieben unverletzt.