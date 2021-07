Olten  - Unbekannte überfallen Bistro und flüchten mit mehreren 1000 Franken

Am Sonntag, kurz vor 22.40 Uhr überfielen zwei Männer ein Bistro im Bereich der Kreuzung Aarauerstrasse/Käppelistrasse in Olten. Das schreibt die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung. Demnach fragten die beiden die Angestellte, in gebrochenem Deutsch, nach Getränken. Als sie hinter die Theke lief, folgte ihr einer der Männer und forderte mit vorgehaltenem Messer die Herausgabe von Bargeld.