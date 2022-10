Gurmels FR: Unbekannte überfallen Rentnerpaar (80) in seinem eigenen Haus

Der Vorfall ereignete sich in Kleinguschelmuth, das in der Gemeinde Gurmels liegt.

Ein Rentnerpaar wurde in seinem eigenen Haus überfallen.

Am Samstagnachmittag überfielen vermummte und bewaffnete Unbekannte ein 80-jähriges Rentnerpaar in Kleinguschelmuth (Gemeinde Gurmels) im Kanton Freiburg. Dies teilt die Kantonspolizei am Sonntag mit. Demnach waren die Einsatzkräfte um 18.30 Uhr wegen eines Raubüberfalls mit Freiheitsberaubung angefordert worden.