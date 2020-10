In Zuzwil hat ein Einwohner am Montag mehrere nationalsozialistische Symbole entdeckt.

«Mehrere Meter grosse Sprayereien mit Nazi-Symbolen sind an Wänden und Gartenhägen zu sehen», sagt ein Einwohner aus Zuzwil. Er habe sie am Montag in der Nähe der Mettlenstrasse gesehen. «Vermutlich sind sie in der Nacht von Sonntag auf Montag gemacht worden», meint er. Die Symbole seien über zwei Strassen hinweg platziert, die mitten im Dorf liegen.