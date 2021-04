Hass gegen Asylzentrum-Mitarbeiterin - Unbekannte verstümmeln Katze und manipulieren Autobremsen

«Rote Linie wurde überschritten»

«Es wurden Manipulationen an Fahrzeugen vorgenommen. Genauer gesagt an den Bremsleitungen. Das ist so gefährlich und wir finden, dass die rote Linie überschritten wurde. Wir haben nun Anzeige erstattet», so Kormann. Weshalb ausgerechnet diese Mitarbeiterin derart bedroht wird, sei nicht bekannt.