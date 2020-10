In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte versucht, bei einer Tankstelle in Rothrist AG einen Bancomat zu sprengen.

In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte in Rothrist AG versucht, einen Bancomat bei einer Tankstelle zu sprengen. Laut einem Leser-Reporter ereignete sich der Vorfall um 3 Uhr. Zahlreiche Polizisten seien vor Ort gewesen. Aufgrund der versuchten Sprengung mussten die Parkplätze abgesperrt werden, sodass man nicht tanken konnte. Die Kantonspolizei Aargau bestätigt auf Anfrage den Vorfall.

Es ist der vierte Bancomat, den Unbekannte versucht haben, diese Woche zu sprengen und der dritte in der Region. In Utzenstorf BE und in Büren an der Aare BE kam es in den letzten Tagen zu ähnlichen Vorfällen.

Ob in Büren an der Aare und Utzenstorf die selben Täter am Werk waren wie in Rothrist, ist noch unklar, sagt Aline Rey, Mediensprecherin der Kapo Aargau. Die Täter konnten in unbekannte Richtung fliehen.

Auch die Kantonspolizei Bern ermittelt: «Ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen in Utzenstorf und Büren an der Aare ist möglich und wird im Rahmen der laufenden Ermittlungen in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei geprüft», sagte Isabelle Wüthrich, Mediensprecherin der Kapo Bern am Mittwoch. Ein vierter Fall ereignete sich in Vicosoprano GR.