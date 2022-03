Zürcher Bahnhofstrasse – Unbekannte verzieren Luxusläden mit Anti-Putin-Plakaten

«Warum haben Sie Putin gewählt?»: Diese Frage stand am Mittwochmorgen auf Plakaten an Schaufenstern von Luxusgeschäften an der Bahnhofstrasse. Wer für die Plakataktion verantwortlich ist, ist unklar.

Unbekannte haben an Geschäften an der Zürcher Bahnhofstrasse Putin-Plakate angebracht.

Als die Luxusgeschäfte an der Zürcher Bahnhofstrasse am Mittwochmorgen ihre Türen öffneten, fanden sie an ihren Schaufenstern A4-grosse Plakate vor. «Liebe Russin, lieber Russe, warum haben Sie Putin gewählt?», stand auf dem Aushang. Darüber war ein Bild des russischen Präsidenten Wladimir Putin zu sehen. Sein Gesicht war mit einer blutigen Hand beschmiert, unten im Bild stand in Grossbuchstaben «Killer». Von der Plakataktion betroffen, waren Geschäfte wie Dior, Saint Laurent, Blancpain und Sprüngli. Wer für die Aktion verantwortlich ist, ist unklar.

Ein Mitarbeiter von Saint Laurent entdeckte die Plakate, als er morgens den Laden öffnete. «Ich finde das aggressiv. Ich habe die Plakate rasch abgehängt.» Ebenfalls habe er dabei an seine Kolleginnen und Kollegen gedacht. «Wir haben hier russische Mitarbeitende. Ich wollte nicht, dass sie sich unwohl fühlen.» Auch beim Uhrengeschäft Blancpain habe man die Plakate sofort entsorgt. «Wahrscheinlich wurden wir ausgewählt, weil Putin oft eine Uhr von uns trägt», so eine Mitarbeiterin.

Auftritte von Anna Netrebko in Zürich abgesagt

Am Dienstag hat das Zürcher Opernhaus bekannt gegeben, dass zwei Vorstellungen der russischen Sopranistin Anna Netrebko Ende März abgesagt werden. «Wir müssen feststellen, dass unsere entschiedene Verurteilung von Wladimir Putin und seinem Handeln einerseits und Anna Netrebkos öffentliche Position dazu andererseits nicht kompatibel sind», heisst es in einer Mitteilung. Zwar habe Netrebko in einem Statement den Krieg in der Ukraine ausdrücklich verurteilt und den Menschen in der Kriegsregion ihr Mitgefühl ausgedrückt. «Wir bewerten dieses Statement der Künstlerin positiv und nehmen zur Kenntnis, dass sie sich darüber hinaus nicht von Wladimir Putin distanzieren konnte.» Laut dem Opernhaus ist auch die Künstlerin zu dem Schluss gekommen, dass sie die Vorstellungen in Zürich vor dem Hintergrund der aktuellen Lage nicht singen möchte.