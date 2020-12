Der Vorfall geschah kurz nach 21 Uhr an der Nordstrasse in Schaffhausen.

An der Nordstrasse in Schaffhausen warf eine unbekannte Täterschaft am Samstagabend kurz nach 21 Uhr einen Stein auf einen vorbeifahrenden Linienbus. Der Stein sei gezielt gegen die Frontschutzscheibe, ins Sichtfeld des Chauffeurs, geschleudert worden, schreibt die Schaffhauser Polizei in einer Mitteilung.