Stadt Zürich : Unbekannte zerren 25-Jährigen aus Auto und rauben ihm den Mercedes

Unbekannte haben einem Touristen in der Stadt Zürich mit Gewalt sein Auto entwendet. Nun sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen.

Unbekannte haben am 14. August in Zürich einen Mann tätlich angegangen und aus seinem Fahrzeug gezerrt, wie die Stadtpolizei mitteilt. Er sei kurz nach 3 Uhr an der Stampfenbachstrasse 34 im Kreis 6 in einem parkierten Mercedes GLE 300 mit österreichischen Kontrollschildern gesessen. Die Täter hätten das schwarze Auto an sich gerissen und seien in eine unbekannte Richtung geflüchtet, schreibt die Stadtpolizei.