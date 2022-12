Alkoholkonsum? Autohasser? In Lyss BE werden immer wieder Rückspiegel zerstört. Kürzlich waren es an einem Wochenende rund zehn.

Lyss BE : Unbekannte zerstören Auto-Rückspiegel am Laufmeter

1 / 2 Bei rund zehn Autos in Lyss BE wurden die Rückspiegel abgebrochen. Privat Wie die Kantonspolizei bestätigt, handelt es sich aktuell um rund zehn Fälle an einer Strasse. Privat

Autofahrerinnen und Autofahrer in Lyss BE sind geplagt. Am Wochenende des 26. und 27. November sind bei zahlreichen Autos Rückspiegel abgebrochen. Es ist nicht das erste Mal. «Das war schon vor einem Jahr so», sagt K.D.*, deren Auto zu den beschädigten gehört.

«Seitdem war eigentlich Ruhe, bis vor zwei Wochen bei meinem Auto wieder ein Rückspiegel abgebrochen war», so K.D. weiter. «Eine Woche später war es dann bei allen so. Und bei mir wurde der zweite Spiegel auch noch abgebrochen. Es muss in der Nacht passiert sein. Ich habe den Schaden gesehen, als ich am Morgen von meinem Job nach Hause gekommen bin.»

«Was geht in diesem Kopf vor?»

K.D. meldet den Fall der Versicherung – und sie ärgert sich. «Ich habe überhaupt kein Verständnis für so etwas», sagt sie. «Ich kann mir nicht vorstellen, wie man so respektlos sein kann, dass man so etwas macht. Wahrscheinlich war Alkoholkonsum im Spiel – oder ein radikaler Autohasser hat sich ausgetobt.»

«Ich finde das schlimm», sagt K.D. zu 20 Minuten. «Ich würde die Person, die das getan hat, gerne fragen, was in ihrem Kopf vorgeht. Das würde mich interessieren.»

Reaktionen auf Facebook

Ausserdem postet K.D. ein Foto des abgebrochenen Rückspiegels auf Facebook. «Schon wieder?», schreibt eine Userin dazu lakonisch. «Das glaube ich ja nicht, himmeltraurig so etwas», eine andere. Ein weiterer User ergänzt: «Leider ist der ganze Strassenzug betroffen. Auch auf der Strassenseite und an unserem Auto sind innerhalb einer Woche beide Spiegel betroffen.»

Die Kantonspolizei Bern bestätigt auf Anfrage von 20 Minuten, dass es in Lyss in letzter Zeit vermehrt Fälle von abgebrochenen Rückspiegeln bei Autos gegeben hat. Rund zehn sind es am betreffenden Wochenende. Sachbeschädigung ist ein Antragsdelikt, das heisst, die Polizei verfolgt sie nicht von Amtes wegen. Es seien aber mehrere Anzeigen eingegangen.

Wie oft das im Allgemeinen vorkommt, lässt sich nicht eruieren. Die Polizei führt keine gesonderte Statistik zu Sachbeschädigungen an Autos.

* Name der Redaktion bekannt.

