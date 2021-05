Buchs SG - Unbekannte zerstören über 100 Regenbogenflaggen

1 / 5 In Buchs SG rissen Unbekannte über 100 Regenbogenflaggen ab. Kantonspolizei St. Gallen Diese wurden für den internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie in der Bahnhofstrasse aufgehängt. Kantonspolizei St. Gallen Der Verein sozialwerk.LGBT+ hätte nicht damit gerechnet und zeigt sich schockiert. Pink Cross

Darum gehts Am Montag, 17.05.2021, ist der internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie.

Vereinsleute der Organisation sozialwerk.LGBT+ hängten dafür in der Ostschweiz an vier Standorten Regenbogenflaggen auf.

Unbekannte rissen über Nacht alle Flaggen in Buchs SG ab und zerstörten sie.

Der Verein hat bei der Kantonspolizei St. Gallen eine Strafanzeige eingereicht.

«Damit hatten wir nicht gerechnet», sagt Björn Niggemann, Vorstand der Ostschweizer Organisation sozialwerk.LGBT+. Vereinsmenschen der Organisation hängten am Sonntagabend an der ganzen Bahnhofsstrasse in Buchs SG über 100 Regenbogenflaggen auf, um am 17. Mai 2021 den internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) zu feiern. Alle Flaggen seien abgerissen und zerstört worden. In den Städten St. Gallen, Schaan (FL) und Chur, wo ebenfalls Flaggen aufgehängt wurden, sei nichts beschädigt worden.

Community ist schockiert

«Das ausgerechnet an diesem Tag eine Aktion wie unsere gestört wird, ist schockierend und zeigt einmal mehr, dass die Gesellschaft an manchen Orten lange nicht so aufgeschlossen ist, wie sonst behauptet wird», sagt Niggemann. Auch Roman Heggli, Geschäftsleiter von Pink Cross kritisiert, was in Buchs passiert ist. Er sagt: «Das Zerstören der Fahnen ist ein schlimmer Angriff auf unsere Community und zeigt, dass es höchste Zeit ist zu handeln.» Sozialwerk.LGBT+ hat bei der Kantonspolizei St. Gallen eine Strafanzeige eingereicht. Für die Flaggen war eine Bewilligung vorgelegen.

Vereinsmenschen aus Chur wollen am Montagnachmittag neue Flaggen in Buchs aufhängen. «Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden an diesem Tag kämpfen gegen Diskriminierung und Hass gegenüber der queeren Community. Hass gegen Queers hat in der heutigen Gesellschaft keinen Platz», so Niggemann deutlich. Für genau das stehe die Regenboggenflagge und auch die Vereine. Man wehre sich gegen die, die Hass schürten.

Die Polizei ermittelt wegen den heruntergerissenen und beschädigten Fahnen. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Franken beziffert. Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen die Angaben zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizeistation Buchs, 058 229 54 30, zu melden.

LGBTQI+: Hast du Fragen oder Probleme? Hier findest du Hilfe: LGBT+ Helpline, Tel. 0800 133 133 Du-bist-du.ch, Be ratung und Information Transgender Network Switzerland Lilli.ch, Infor mation und Verzeichnis von Beratungsstellen Milchjugend, Üb ersicht von Jugendgruppen Elternberatung, Tel . 058 261 61 61 Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147