In der Stadt St. Gallen brannte es am Dienstagabend in einer Sozialinstitution.

Am Dienstag, kurz nach 19 Uhr, bemerkte eine Leser-Reporterin einen Brand in der Stadt St. Gallen. Der Brand war in einer Sozialinstitution an der Rosengartenstrasse in St. Gallen. Die unbekannte Täterschaft setzte mutmasslich mit Brandbeschleuniger eine Holzpalettenlounge in Brand, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.