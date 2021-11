Matzendorf SO – Unbekanntem gelingt nach Kollision Flucht vor der Polizei

Die Kapo Solothurn sucht nach einem Lenker, der sich am Samstagabend in Matzendorf einer Kontrolle entzogen hat.

Als die Kantonspolizei Solothurn am Samstagabend wegen einer Nachtruhestörung beim Schützenhaus in Matzendorf vorbeischaute – es war ein Fest im Gange, wie Mediensprecherin Astrid Bucher gegenüber 20 Minuten bestätigt – kollidierten zwei Fahrzeuge leicht miteinander. Der Lenker oder die Lenkerin eines der beiden beteiligten Autos flüchtete mit erhöhter Geschwindigkeit auf der Thalstrasse in Richtung Welschenrohr.