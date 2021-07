Polizei sucht Zeugen - Unbekannter bedrängt Angestellten und entwendet Kasse

Trogen AR, 26.07.2021: Am Montagmorgen, kurz nach 06.00 Uhr, ist in Trogen ein Mitarbeiter eines Geschäftes mit Ladenlokal von einem Unbekannten überrascht und ins Geschäft gedrängt worden. Im Ladenlokal forderte der Unbekannte, der eine dunkle Stoffmaske trug, die Herausgabe der Kasse und flüchtete zu Fuss in Richtung Speicher. Die Kantonspolizei Appenzell Ausserrhoden bittet Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Regionalpolizeiposten in Teufen unter der Telefonnummer 071 353 93 33 zu melden.