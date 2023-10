Unbekannter blendet Trampilot mit Laser und verletzt ihn

Gefährliche Laserattacke im Kreis 9: Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, blendete ein Unbekannter am Donnerstagabend kurz nach 19.30 einen Trampiloten der Linie 3 in Albisrieden. Der VBZ-Mitarbeiter war in einem Tram der Linie 3 auf der Albisriederstrasse in Richtung Endhaltestelle Albisrieden unterwegs.