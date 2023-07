Berg: Anzahl der Diebstähle aus Autos im Thurgau boomt

Am Sonntag suchte ein Unbekannter Autos auf, um sie leerzuräumen. Ein News-Scout konnte die Szenen mithilfe seiner Überwachungskamera festhalten. Die Statistik zeigt, dass Diebstähle aus Autos in der Ostschweiz boomen.

Hier siehst du den Dieb in Aktion. 20min/News-Scout

Darum gehts Am Sonntag wurden bei einem News-Scout aus Berg TG Sachen aus dem Auto gestohlen.

Der Leser hielt die Situation aber mit einer Überwachungskamera fest.

Die Diebstähle aus Autos haben im Thurgau deutlich zugenommen, wie die Statistik zeigt.

Die Kantonspolizei Thurgau hat keine absolute Erklärung für den Anstieg.

Das ist passiert

Am helllichten Tag durchsucht ein Unbekannter mit einer übergezogenen Kapuze fremde Autos in Berg TG. Doch womit er nicht gerechnet hat, ist die Überwachungskamera. Der News-Scout sendet die Aufnahmen an 20 Minuten. «Ein sehr unangenehmes Gefühl, das Video anzuschauen. Dann noch am Sonntagmorgen um fünf vor sieben. Einfach frech», sagt er.

Das sagt der News-Scout

Der Leser weiss eigentlich, dass man die Autos schliessen sollte. «Es war ein richtiger Zufall. Wir kamen gerade von den Ferien zurück und ich hatte die Autos am Abend vorher ausgeräumt», sagt er. Später wollte er nochmals überprüfen, ob er auch nichts zurückgelassen hatte. "Das ging dann aber vergessen", so der News-Scout. Als der Mann am Morgen in seinem Auto sitzt, merkt er, dass seine Sonnenbrille fehlt. «Ich dachte, dass ich sie irgendwo verloren habe», sagt er.

Trotzdem werfen er und seine Frau einen Blick auf die Aufnahmen und staunen. Nachdem der Unbekannte die beiden Autos überprüft hatte, setzte er seine Suche fort. «Er ging von Auto zu Auto, so wie eine Biene von Blume zu Blume geht», sagt der Leser. Seit 14 Jahren wohnt er schon in der Schweiz. «Das es in einer Stadt passiert ist eines, aber in einer kleinen Gemeinde habe ich es noch nie erlebt», so der News-Scout.

Das sagt die Polizei

In der Ostschweiz sind Diebstähle aus Autos nichts Neues. Ein Blick in die Statistik zeigt aber, dass im laufenden Jahr bereits jetzt die Anzahl der Diebstähle auf dem gleichen Niveau wie des gesamten letzten Jahres ist. Viel mehr noch: Alleine in diesem Halbjahr waren es fast doppelt so viel wie auf das gesamte Jahr 2021 verteilt. Und was wird am meisten gestohlen? «Vielfach sind es, neben losem Bargeld, Portemonnaies oder andere Taschen», so Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau.

«Eine Tatsache ist aber, dass es sich bei ermittelten Tätern resp. Tätergruppierungen fast ausschliesslich um Männer aus Nordafrika handelt» Daniel Meili, Mediensprecher Kantonspolizei Thurgau.

Woran das liegt, bleibt ein Rätsel. «Eine absolute Erklärung haben wir nicht», sagt Meili. Das Ausfindigmachen der Täterschaft ist nicht immer ganz leicht. «Die Bevölkerung kann helfen, indem sie verdächtige Feststellungen über die Notrufnummer 117 meldet und möglichst viele Details liefern kann», sagt Meili.

Das rät die Polizei Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto liegen. Auch vermeintlich sichere Verstecke wie das Handschuhfach oder der Kofferraum werden durchsucht.

Schliessen Sie das Auto immer ab, auch bei kurzen Abwesenheiten. Auch dann, wenn das Auto an einem vermeintlich sicheren Ort wie hinter dem Haus oder einer Garage steht. Auch Seiten- oder Dachfenster sollten bei Abwesenheit immer ganz geschlossen sein. Wenn möglich sollte auch der Dachgepäckträger abgeschlossen werden.

Melden Sie verdächtige Beobachtungen bitte sofort der Kantonspolizei Thurgau über die Notrufnummer 117. Beispielsweise wenn Personen um parkierte Autos schleichen oder sich daran zu schaffen machen. Mehr Infos gibt es unter www.kapo.tg.ch/autoknacker