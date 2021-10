Kosovo-Konflikt : Unbekannter droht der serbischen Botschaft in Bern mit Paketbombe

Am Sonntag erreichte die serbische Botschaft mindestens ein Drohschreiben. Der unbekannte Verfasser drohte damit, die Botschaft in Bern in die Luft zu jagen.

Nach Angaben der serbischen Botschaft gingen am Sonntag zwei weitere Droh-E-Mails ein. Die serbische Botschaft hat jetzt die zuständigen Behörden einschliesslich der Bundespolizei fedpol benachrichtigt. Wer dieses E-Mail tatsächlich geschrieben hat, ist noch unklar. 20 Minuten hat den Absender kontaktiert und innerhalb weniger Minuten eine Antwort erhalten. In dem Schreiben nahm der anonyme Verfasser Bezug auf die Spannungen zwischen dem Kosovo und Serbien.

Am Donnerstag eskalierte dort die Lage in der nördlichen Stadt Mitrovica. Auslöser war ein Grosseinsatz der kosovarischen Polizei, die gegen Schmuggelnetzwerke im Land vorgegangen waren. Im Norden der Stadt leben vor allem Serben, welche die Anwesenheit der vielen Sicherheitskräfte als Provokation empfanden und sich mit der kosovarischen Polizei Gefechte lieferten. Der unbekannte Absender beteuert gegenüber 20 Minuten, dass er das geschriebene E-Mail mittlerweile bereuen würde.

Jedoch werden diese Drohschreiben ein Nachspiel haben, wie Linda von Burg für die Bundesanwaltschaft bestätigt. Ein Strafverfahren wurde eröffnet, denn es besteht Verdacht der Nötigung, der Drohung und der Beschimpfung.

