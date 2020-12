Staatsanwaltschaft bestätigt : Unbekannter erschiesst drei Polizisten in Frankreich

Ein bewaffneter Mann hat in Zentralfrankreich drei Polizisten erschossen. Diese wollten einer Frau helfen.

In einem französischen Dorf hat ein Mann laut Agenturberichten drei Polizisten erschossen. Ein vierter sei verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft in Clermont-Ferrand. Die Gendarmen seien tödlich getroffen worden, als sie am Mittwoch kurz nach Mitternacht eine Frau retten wollten, die sich auf ein Hausdach geflüchtet hatte.