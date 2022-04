Ottoberg TG: Unbekannter fährt 18-Jährige an und flüchtet

Am Donnerstag ist es in Ottoberg TG zu einem Unfall gekommen.

Wie die Kantonspolizei Thurgau mitteilt, kam es in Ottoberg TG am Donnerstagmorgen kurz vor 10.45 Uhr auf der Hauptstrasse, Höhe Verzweigung Ruberbaumstrasse, zu einem Zwischenfall. Eine 18-jährige Frau wollte in ihren Lieferwagen einsteigen und wurde dabei von einem Auto angefahren, das in Richtung Hugelshofen unterwegs war. Die Frau wurde leicht verletzt.